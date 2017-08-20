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لاعبو بلوزداد في الشارع ويتمرّدون على بوحفص !!

نشر يوم 2017/08/20 1 0 عبد الرؤوف بن طيب لاعبو بلوزداد في الشارع ويتمرّدون على بوحفص !!
يعيش شباب بلوزداد وضعية صعبة قبل أيام قليلة من بداية الموسم، نظرا للمشاكل الداخلية التي يعاني منها، والتي جعلت عددا من اللاعبين يقاطعون حصة الاستئناف التي أجراها الفريق عشية اليوم الأحد.

وحسب مصدر من داخل الفريق، فإن اللاعبين الذين يقطنون خارج العاصمة، رفضوا العودة لتدريبات الفريق وتغيبوا عن حصة الاستئناف، ليعبروا عن غضبهم الشديد من الإدارة، التي لم تحرك لتسوية مشكل الإقامة، خصوصا وأن عدة لاعبين ليس لديهم مكان يقيمون به، بعدما وعدهم الرئيس محمد بوحفص قبل توقيعهم بالتكفل بأمر إقامتهم في العاصمة، لكنه لم يف بوعده ولم يمنحهم أيضا مستحقاتهم المالية لكراء منازل.

ويتخوف أنصار شباب بلوزداد من تأثير المشاكل على مردود فريقهم المحبوب، الذي عانى من مشاكل إدارية كبيرة وشهد هجرة جماعية لركائزه مقابل استقدامات لم تحقق الإجماع.

 

 

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