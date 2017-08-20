فالفيردي : استعدنا الأحاسيس الرائعة

ثمن مدرب برشلونة لكرة القدم، ايرنيستو فالفيردي الفوز الذي حققه فريقه على حساب ريال بيتيس سهرة الأحد 2-0 في افتتاح البطولة الإسبانية بملعب كامب نو ،و قال فالفيردي في ندوة صحفية نشطها بعد المباراة :" نحن سعداء بالنتيجة، كان من المهم استعادة الأداء الجيد والأحاسيس الرائعة، تلقينا العديد من الضربات هذا الصيف، لا حاجة لنا لمزيد منها"، وعن اذا ما كان "البارصا" سيتعاقد مع عصمان ديمبيلي لاعب بوريسيا دورتموند أو لاعببين أخرين أضاف، الإسباني فالفيردي :" مادام الميركاتو لم يغلق، فلن تتوقف الإشاعات".