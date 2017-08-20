5000 دج فقط في رصيد الشبيبة وحناشي ممنوع من استخدام "الشيكات"

وكشف مصدرنا بأن محند شريف حناشي، لم يعد رئيسا للنادي بشكل رسمي منذ تنحيته قبل أيام، لكنه يرفض الاستسلام وقرر اللجوء إلى العدالة لرد الاعتبار لنفسه، ما جعل المسؤولين الحاليين يرسلون له طلبا لكي يعيد دفتر الشيكات الخاص بالنادي، ويراسلون البنك حيث يوجد مقر النادي، لكي يخطروا مديره رسميا بانتهاء مهام حناشي وعدم تمتعه بالحق الذي يخول له استخدام الدفاتر الخاصة بالنادي. وحسب مصدرنا فإن رصيد شبيبة القبائل في البنك خاو، ويتوفر على مبلغ زهيد قيمته 5000 دج فقط.

وعلى صعيد آخر فقد استأنفت التشكيلة القبائلية عشية الأحد التدريبات بحضور جماعي للاعبين، الذين شرعوا في التحضر الفعلي لضربة انطلاقة البطولة هذا الأسبوع.