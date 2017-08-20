أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

5000 دج فقط في رصيد الشبيبة وحناشي ممنوع من استخدام "الشيكات"

نشر يوم 2017/08/20 1 0 عبد الرؤوف بن طيب 5000 دج فقط في رصيد الشبيبة وحناشي ممنوع من استخدام "الشيكات"
كشفت مصادر مطلعة بشؤون شبيبة القبائل، بأن المسؤولين الحاليين الذين يشرفون على تسيير النادي لغاية تعيين "ديريكتوار" جديد في السابع من سبتمبر، قد اتخذوا جميع الإجرارت بغية منع الرئيس السابق حناشي من صرف أموال النادي.

وكشف مصدرنا بأن محند شريف حناشي، لم يعد رئيسا للنادي بشكل رسمي منذ تنحيته قبل أيام، لكنه يرفض الاستسلام وقرر اللجوء إلى العدالة لرد الاعتبار لنفسه، ما جعل المسؤولين الحاليين يرسلون له طلبا لكي يعيد دفتر الشيكات الخاص بالنادي، ويراسلون البنك حيث يوجد مقر النادي، لكي يخطروا مديره رسميا بانتهاء مهام حناشي وعدم تمتعه بالحق الذي يخول له استخدام الدفاتر الخاصة بالنادي. وحسب مصدرنا فإن رصيد شبيبة القبائل في البنك خاو، ويتوفر على مبلغ زهيد قيمته 5000 دج فقط.

وعلى صعيد آخر فقد استأنفت التشكيلة القبائلية عشية الأحد التدريبات بحضور جماعي للاعبين، الذين شرعوا في التحضر الفعلي لضربة انطلاقة البطولة هذا الأسبوع. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا