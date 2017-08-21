اتحاد الحراش- المساهمون يطالبون برفع رأسمال الشركة ومشروع أكاديمية الصفراء في البرنامج

طالب المساهمون في شركة اتحاد الحراش، التي يترأس مجلس إدارتها فيصل بن سمرة، بعد انتخابه رسميا أول أمس، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للمساهمين، بضرورة رفع رأسمال الشركة في القريب العاجل لكي يتمكنوا من تجاوز كامل المشاكل المالية والشروع في برنامج العمل الذي يستهدفون تطبيقه وجاؤوا من أجله، حيث علمت «النهار» من مصادر موثوقة من داخل بيت الصفراء، أمس، أن بعض الأعضاء المساهمين قرروا طرح فكرة رفع رأسمال الشركة وفتح المجال أمام من يرغب في شراء باقي أسهم النادي، سواء الأعضاء الحاليين والذين وصلوا لـ17 مساهما حضر 9 منهم فقط خلال أشغال الجمعية الانتخابية الأخيرة التي عينت بن سمرة رئيسا، أو أحد المساهمين الجدد من رجال الأعمال الذين ينوون الاستثمار في النادي، وهو الأمر الذي يكون قد تم طرحه خلال الاجتماع الأول للمكتب الجديد من تنصيبه، والذي انعقد، مساء أمس، بمكتب أحد الأعضاء المساهمين، والذي كان مقررا فيه تقسيم المهام بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة بن سمرة، فضلا عن المصادقة على الهيكل التنظيمي الذي تم تنصيبه والذي ستكون فيه مناصب حساسة سيتولاها بعض المساهمين الجدد، في صورة نصر الدين بغدادي ومراد عروج الذي عُرض عليه في وقت سابق رئاسة النادي لكنه رفض، مؤكدا لباقي الأعضاء أنه جاء من أجل تقديم المساعدة وليس لرئاسة النادي، فضلا عن عزمه إطلاق مشروع أكادمية النادي من أجل تكوين اللاعبين الشبان، لتكون في القريب العاجل خزانا رئيسيا للفريق الأول. من جهة أخرى، أكد الرئيس الجديد لاتحاد الحراش، فيصل بن سمرة، أنه وافق على تولي منصب رئيس مجلس الإدارة لعلمه المسبق بأنه قادر على المهمة التي أسندت إليه، خصوصا وأنه اعتاد لسنوات طويلة على شؤون التسيير في الفريق، حيث صرح قائلا: «أشكر الأعضاء المساهمين في الشركة الذين انتخبوني وزكوني لأكون رئيسا، ووافقت على تحمل المسؤولية لأنني قادر عليها خاصة وأنني أتواجد في تسيير الفريق منذ سنوات».