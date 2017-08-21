أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالصور والفيديو … الشوالي يصف راموس بالغبي بعد طرده المجاني !!!

نشر يوم 2017/08/20 5295 0 عبد الرؤوف بن طيب بالصور والفيديو … الشوالي يصف راموس بالغبي بعد طرده المجاني !!!
تلقى صخرة دفاع ريال مدريد وقائده الأول، الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بطاقة حمراء مجانية، في لقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في افتتاح الدوري الإسباني.
ولم يخرج مدافع ريال مدريد عن عادته، وهو الذي اشتهر بخرجاته المثيرة للجدل وكثرة نيله للبطاقات الحمراء خلال مشواره الكروي، وقد تعرض في أول مباراة للملكي في الليغا لهذا الموسم، لطرد مجاني وطفولي، حيث تلقى إنذارا أول بعدما اعتدى باليد على لاعب من المنافس، لينال بطاقة صفراء ثانية في الثواني الأخيرة للقاء، بعدما استعمل المرفق في ارتقائه لإبعاد الكرة.
 
ومن المتوقع أن يغيب راموس عن المباراة المقبلة لريال مدريد أمام فالنسيا في ملعب البيرنابيو الأسبوع المقبل، ليخلط حسابات مدربه زيدان الذي كان في قمة الغضب.
الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا