بالصور والفيديو … الشوالي يصف راموس بالغبي بعد طرده المجاني !!!

ولم يخرج مدافع ريال مدريد عن عادته، وهو الذي اشتهر بخرجاته المثيرة للجدل وكثرة نيله للبطاقات الحمراء خلال مشواره الكروي، وقد تعرض في أول مباراة للملكي في الليغا لهذا الموسم، لطرد مجاني وطفولي، حيث تلقى إنذارا أول بعدما اعتدى باليد على لاعب من المنافس، لينال بطاقة صفراء ثانية في الثواني الأخيرة للقاء، بعدما استعمل المرفق في ارتقائه لإبعاد الكرة.

ومن المتوقع أن يغيب راموس عن المباراة المقبلة لريال مدريد أمام فالنسيا في ملعب البيرنابيو الأسبوع المقبل، ليخلط حسابات مدربه زيدان الذي كان في قمة الغضب.