مولودية وهران-الوالي شريفي يأمر بفتح تحقيق حول مهزلة بيع الكأس الإفريقية في سوق «الخردة

لم تمرّ المهزلة التي شهدها بيت مولودية وهران، عقب اكتشاف إحدى الكؤوس الإفريقية المتوج بها فريق كرة اليد منذ 30 سنة، متواجدة عند أحد باعة الخردوات، مرور الكرام على والي الولاية شريفي مولود، الذي أمر المصالح المعنية بفتح تحقيق أمني وإداري معمّق من أجل كشف المتقاعسين ومحاسبتهم على عدم صيانتهم لتاريخ هذا النادي الرياضي العريق، وأحد أهم إنجازاته على الصعيد الدولي، والذي لطالما شرّف الجزائر في المحافل الدولية، وفي حال تم ذلك فإن رؤوسا كبيرة ستسقط، أبرزها رئيس النادي الهاوي الطيب محياوي، الذي يرأس «السياسا» بالإسم وفقط، كيف لا وهو الذي ترك ممتلكات الفريق الأعرق على مستوى الجهة الغربية وفروعه المنضوية تحت لوائه تعيش أوضاعا مزرية، في الوقت الذي لا يتحمل مسؤولياته كاملة .

مباراة «لازمو» الودية بعد عيد الأضحى

إلى ذلك، ومثلما تطرقنا إليه في عدد سابق عن رغبة المسؤول التنفيذي الأول في الولاية رقم «31» في متابعة مباراة ودية بين «لازمو» والحمراوة، فقد علمنا أن الإدارتين ربطتا اتصالات من أجل برمجة المباراة بعد عيد الأضحى المبارك، حيث سيستثمران فترة توقف البطولة بعد الجولة الأولى لتحقيق أمنية الوالي واستعادة نكهة داربي الولاية الذي لم يلعب منذ ثلاث سنوات.

وقفة احتجاجية للأنصار الخميس للتنديد بما وصل إليه النادي

يحضّر أنصار مولودية وهران لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، للتنديد بالحالة المزرية التي وصل إليها النادي في أعقاب لا مبالاة مسؤولي النادي الهاوي، حيث يريد الحمراوة الضغط بطريقة سلمية على رئيس النادي الهاوي طيب محياوي وجماعته، لدفعهم إلى مغادرة النادي بعد فشلهم الذريع في قيادته، بالإضافة لتسجيل النادي مهازل في فترة رئاستهم، أبرزها الحالة المزرية التي وصل إليها مقر الفريق الكائن في وسط المدينة، بالإضافة إلى الكأس التي وُجدت عند بائع الخردوات.