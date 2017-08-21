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"سيمسون": محرز من أفضل لاعبي العالم

نشر يوم 2017/08/21 2138 0 أمير بهلول "سيمسون": محرز من أفضل لاعبي العالم
تحدث لاعب ليستر سيتي "داني سيمسون"، عن مستقبل رياض محرز الذي لا يزال يترقّب مصيره، خاصة وأنّ الميركاتو الصيفي شارف على النهاية، حيث أكد مدافع "الثعالب" أنّ الجميع يريد بقاء محرز في صفوف الفريق.

 وصف "سيمسون" الجزائري باللاعب المهاري وأحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أنه يحب دائما اللعب معه على الجهة اليمنى فقال: "الجميع في انتظار قرار محرز الأخير، كلنا نترقّب وكُلنا نريد بقائه في صفوف الفريق، هو من بين أفضل اللاعبين في العالم في السنتين الأخيرتين". وأضاف: "أيام فقط وينتهي الميركاتو وأتمنّى بقاء محرز في صفوف الفريق، فالجميع يعرف قيمة هذا اللاعب وأي نادي يتمناه في صفوفه".

 وتابع اللاعب الإنجليزي حديثه: "رياض يتمتع بمهارات كبيرة وقادر على قلب نتيجة أي مباراة في لقطة واحدة، أحب اللعب بجواره، خاصة على الرواق الأيمن، فهو ينطلق كالسهم و يريد مراوغة الجميع مثل "مارادونا" وعندما يكون في أفضل أحواله من الصعب إيقافه".

وأشادت الصحف الإنجليزية كثيرا بمستوى الجزائري وباحترافيته، حيث طالبت "كوتينيو" بالتعلّم من "محرز" قبل أنّ يفكر في الرحيل عن ليفربول، رغم أنه يريد المغادرة إلا أنه يقدم مستويات كبيرة ولا يتمرّد على فريقه.

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