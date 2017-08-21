فيغولي: "تركيا تشبه الجزائر ولذلك اخترت غالاتا سراي"

واصل، فيغولي، حديثه عن الإستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به في اسطنبول، حيث صار أحد مُدللي "الفريق" خلال ظرف قياسي، وقال "سوسو": "أشكر كل الشعب التركي وخاصة جماهير غالاتا سراي على الترحاب الكبير، أحترم هذا البلد كثيرا وسكانه".

وتابع اللاعب الأسبق لفالنسيا الإسباني، حديثه قائلا :"تركيا بلد مشابه للجزائر وخاصة الشعبين، فكلانا لدينا الروح الوطنية الكبيرة، ونحن نتنفس كرة القدم وهذا ما أحبه، أحد أسباب إنضمامي الى غالاتا سراي هو الشغف الجماهيري الكبير أنا سعيد هنا وأتمنى تقديم الإضافة".

"أنتظر بشغف داربي فينرباتشي"

تحدث "سوسو" عن مباراة "الداربي" ضد "فينرباتشي"، التي تعتبر من أفضل مباريات "الداربي" في العالم، وأكد أنه ينتظر هذه المباراة بشغف، فقال: "نعم لقد تحدثت مع البعض هنا عن مباراة الداربي ضد فينرباتشي، هي مباراة كبيرة وأود المشاركة فيها، مثل هذه اللحظات أحب أن أعيشها من أرضية الميدان، وأنا أنتظرها بشغف كبير".

يذكر أن مباراة الداربي بين "غالاتا سراي" و"فينرباتشي" التركي، ستكون يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل، ويريد "سوسو" أن يستعيد كامل عافيته ويعود لمستواه قبل أهم لقاء في بلاد الأناضول.

ولا يزال "فيغولي"، يتدرب منفردا من أجل العودة سريعا الى الميادين، ومن المقرر أن يكون جاهزا للمشاركة مع "غالاتا سراي" بعد التوقف الدولي بين 28 أوت الجاري والسادس سبتمبر الداخل.