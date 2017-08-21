شكسبير: "محرز طفل صغير يخدعني دائما"!

كشف المدرب الإنجليزي، إنّ لاعب الخضر يرفض دائما الركون إلى الراحة، ويفضّل التدرب واللعب مثل الطفل الصغير، وقال في هذا الخصوص في تصريح لموقع " ليستر ميركوري": "محرز يستمتع كثيرا بكرة القدم، وإذا لم يكن في التدريب، فإنه لايستمتع أبدا، عندما أعطيه يوما للراحة من أجل الانتعاش، فإنه يذهب إلى التدريب"، وأضاف: "إنه دائما يخدعني، ويقول لي أنه لا يحتاج إلى الراحة، إنه يريد التدريب واللعب في كل وقت، إنه مثل الطفل الصغير في الملعب".

"تسييره للميركاتو يستحق كل الإحترام"

أوضح مدرب "الثعالب"، أنه تحدث إلى محرز في عدة مرات، وطالبه بالتركيز على المباريات والفريق في ظل القيل والقال فيما يخص الميركاتو الصيفي ورغبته في الرحيل من ليستر، وتابع: "إجتمعت برياض وتحدثت معه رجلا لرجل، وطلبت منه أمرا وحيدا ألا وهو إحترام زملائه والفريق، وهو ما يبقى مُلتزما به لحد الساعة، بدليل مُستواه الجيد أمام برايتون ومُساهمته في تحقيقنا للإنتصار".

وتابع "شكسبير": "إنه يستحق كل الاحترام لأنه تعامل مع الوضع بكل احترافية، طالما أنّ هناك الكثير من اللاعبين، عندما يكون إسمهم مُرتبطا بتغيير الأجواء يفقدون وبصفة آلية كل تركيزهم، ويُفكرون في الميركاتو لا غير".