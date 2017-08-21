سوسطارة تنجح في آخر إختبار قبل جوارية بارادو

استكمالا لتحضيرات الناديين عشية إنطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الجمعة، تمكن زملاء زماموش من إفتتاح باب التسجيل عن طريق المدافع الأيمن ربيع مفتاح، وشهد الشوط الثاني تألق الشاب عبد الرحمان مزيان، الذي وقّع ثنائية، قبل أن يستفيق الضيوف في آخر ربع ساعة وقلّصوا الفارق.

وأعطى البلجيكي "بول بوت" الفرصة في هذا اللقاء لـ21 لاعبا من الفريق، حيث أجرى تسعة تغييرات كاملة في الشوط الثاني من اللقاء، وذلك قصد منح فرصة للجميع، قبل أن يستقر على التشكيلة النهائية التي سيفتتح بها الموسم الجديد السبت المقبل بملعبه، أمام الجار "أتلتيك بارادو".