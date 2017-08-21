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"بوت" مستاء من برمجة لقاء بارادو في بولوغين

نشر يوم 2017/08/21 1122 0 يونس رزيق "بوت" مستاء من برمجة لقاء بارادو في بولوغين
عبّر البلجيكي "بول بوت" لنادي إتحاد العاصمة لكرة القدم، ليلة الأحد، عن عدم رضاه إثر برمجة مباراة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة أمام نادي "أتلتيك بارادو" بملعب عمر حمادي ببولوغين، عوضا عن ملعب 5 جويلية الأولمبي.

تحدث مدرب سوسطارة، عن البرمجة الجديدة للرابطة المحترفة الأولى، وتحويل لقاء سوسطارة من ملعب 5 جويلية إلى ملعب بولوغين، موضحا: "إنه أمر مؤسف أن يتم برمجة اللقاء بملعب عمر حمادي، حيث كنا نطمح لخوض اللقاء بملعب 5 جويلية تحضيرا لمباراة رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي "فيروفيارو" بالموزمبيق، أين سنلعب على أرضية معشوشبة طبيعيا، لذلك كان من الأفضل بالنسبة لنا إستقبال بارادو بالملعب الأولمبي، ضف إلى ذلك تأجيل المباراة الثانية إلى غاية 8 سبتمبر المقبل، ما يعني أننا سنبقى لمدة 15 يوما دون منافسة، وهذا لا يصب في مصلحتنا "

 

 

 

 

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