"بوت" مستاء من برمجة لقاء بارادو في بولوغين

تحدث مدرب سوسطارة، عن البرمجة الجديدة للرابطة المحترفة الأولى، وتحويل لقاء سوسطارة من ملعب 5 جويلية إلى ملعب بولوغين، موضحا: "إنه أمر مؤسف أن يتم برمجة اللقاء بملعب عمر حمادي، حيث كنا نطمح لخوض اللقاء بملعب 5 جويلية تحضيرا لمباراة رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي "فيروفيارو" بالموزمبيق، أين سنلعب على أرضية معشوشبة طبيعيا، لذلك كان من الأفضل بالنسبة لنا إستقبال بارادو بالملعب الأولمبي، ضف إلى ذلك تأجيل المباراة الثانية إلى غاية 8 سبتمبر المقبل، ما يعني أننا سنبقى لمدة 15 يوما دون منافسة، وهذا لا يصب في مصلحتنا "