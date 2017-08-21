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عبيد :"نيمار جِنّي"

نشر يوم 2017/08/21 2533 0 إسماعيل عشاش عبيد :"نيمار جِنّي"
اندهش الدولي الجزائري مهدي عبيد، ليلة الأحد، من المُستويات الخارقة للعادة التي يُقدمها النجم البرازيلي "نيمار" منذ وصوله إلى "الليغ 1".

من على حسابه الرسمي في شبكة (تويتر)، عبّر متوسط الخضر عن "عشقه" لفنيات الساحر البرازيلي، وعلّق بشأن ما فعله بمُدافعي تولوز سهرة أمس:"نيمار جِنّي"، وتابع: "إنه يتنفس كرة القدم"، وهذا بعد أن تمكن النجم السابق لبرشلونة من التسجيل مُجددا وتقديم تمريرة حاسمة جديدة ليقود "البي أس جي" للتربع على صدارة الترتيب العام للدوري الفرنسي.

وبعيدا عن "نيمار"، يواصل عبيد، حاليا مرحلة إعادة التأهيل الوظيفي بعد الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرض لها نهاية الموسم المُنصرم، على مُستوى الركبة وهذا في إنتظار تحصله على الضوء الأخضر لإستئناف التحضيرات مع ناديه "ديجون".

 

 

 

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