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"نادال" يعود لصدارة تصنيف التنس العالمي

نشر يوم 2017/08/21 869 0 أمير بهلول "نادال" يعود لصدارة تصنيف التنس العالمي
عاد الإسباني "رافائيل نادال" للتربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس بعد الغياب لثلاث سنوات كاملة عن الصدارة.

  بعد أن أزاح البريطاني "أندي موراي" الذي تراجع للوصافة، ارتقى "نادال" للصدارة للمرة الأولى، منذ جويلية 2014، وهو الذي يعاني من إصابة أبعدته عن بطولة "سينسيناتي" للأساتذة، في حين لا يزال السوسيري "روجر فيدرر" في المركز الثالث.

وعانى "نادال" من الإصابات والإنتكاسات، حقّق مبتغاه بعاشر فوز في بطولة "رولاند غاروس"، ليتحول إلى بطلها التاريخي، كما أنّ عزيمته مكنته من العودة الى المركز الأول وهو الذي سيطر عليه لسنوات من الزمن.

من جهة أخرى، احتل الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" المركز الخامس في التصنيف الجديد للاعبي التنس

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