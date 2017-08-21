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"أنجي" يتراجع ويجهّز عرض 4 سنوات لبلايلي

نشر يوم 2017/08/21 1 0 يونس رزيق "أنجي" يتراجع ويجهّز عرض 4 سنوات لبلايلي
تراجعت ادارة نادي "أنجي" الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قرارها بعدم ضم اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، وفضّلت تحضير عرض لبلايلي يمتدّ إلى 2021.

أكدت صحيفة "كوريي دو ويست" الفرنسية، إقتراب اللاعب السابق للاتحاد العاصمة من الإمضاء على عقد إحترافي  لأربعة مواسم كاملة.

وجهزت إدارة "أنجي" برئاسة الجزائري "يوسف شعبان" عقدا إحترافيا لبلايلي، بالرغم من فشل الأخير في إجتياز الفحص الطبي مع النادي الفرنسي، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة "الغضروف" قبل أسابيع خلت.

ومن المنتظر أن يوقّع اللاعب السابق لسوسطارة على عقده الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف من طرف المحكمة الدولية، عقب تعاطيه مواد محظورة في سبتمبر 2015.

 

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