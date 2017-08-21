بن ناصر يُودّع "أرسنال" وينتقل إلى إيطاليا

لن يحمل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قميص نادي "أرسنال" الإنجليزي خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما توصّل إلى اتفاق رسمي مع نادي "إيمبولي" الإيطالي.

أعلن الموقع الرسمي لنادي إيمبولي الإيطالي عن توقيع المتوسط الصاعد لعقد "دائم" من دون الكشف عن مُدته في صفقة غير مُتوقعة بالنسبة لصاحب الـ 19 عاما، والذي كان قد لعب خلال الشطر الأخير من الموسم المُنصرم على شكل إعارة مع "أف سي تور" الفرنسي، في تجربة سمحت له بالبروز نسبيا ولكنها لم تكن كافية بالنسبة له لكي يلفت أنظار فرق مُحترمة في كُبريات الدوريات الأوروبية، مما جعل بن ناصر مُجبرا على قبول التوقيع مع "الأزوري" رغم أنّ هذا الأخير ينشط في السيري "بي"، وهو ما سيُعقّد مُهمته في لفت أنظار الناخب الوطني لوكاس ألكاراز.