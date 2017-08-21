بالفيديو- هلاك رباع روسي عالمي في شجار شارعي!

ظهر فيديو التقطته الكاميرات الموجودة في مدينة "خاباروفسك" شرق روسيا، وتمَ تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، العراك الذي دار بين الرجلين بسبب خلاف بينهما، حيث قررا تصفية الحساب بينهما في الشارع حسب تقارير صحفية روسية.

وأقدم الغريمان على العراك بالأيادي انتهى بمقتل بطل العالم الروسي، حيث أقدم "زيناروف" بركل خصمه على الرأس، ورغم أنه حاول النهوض إلا أنّ الأذربيجاني وجه له ضربة أخرى على الوجه، ثم اتبعها بأربع ضربات أخرى على رأسه أردته قتيلا، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وفي المقابل، هرب القاتل من مكان الحادثة، ولم تلقِ الشرطة القبض عليه حتى الآن مثلما أشارت له الصحافة الروسية، ويعتبر "دارتشيف" ثاني رياضي شهير في روسيا يلقى حتفه في شجار خلال أسابيع قليلة.