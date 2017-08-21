هني: "نادم كثيرا على تسببي في خسارة أندرلخت"

بعد نهاية مباراة الجولة الرابعة للدوري البلجيكي الممتاز، والتي خسرها "أندرلخت" (3-2) بملعب"كونستانت فاندن ستوك"، نقلت وسائل الإعلام البلجيكية تصريحات هني، حيث قال: "لقد تلقينا ثلاثة أهداف ونحن محبطون كثيرا، وفيما يخص ضربة الجزاء أنا نادم كثيرا على تضييعها، لم أعد لمشاهدة اللقطة، ولا أعلم إذا كنت قد نفذتها بطريقة جيدة أم لا.. الحارس ذهب في المكان الصحيح وتفوق عليّ في الأخير".

وأوضح قائد "أندرلخت": "لقد حاولنا الضغط على المنافس في منطقته من أجل خلق بعض الفرص، وقد تمكنا من تسجيل هدف السبق، لكننا تلقينا هدف التعادل فيما بعد، لكنني فشلت في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف محقق، وهو ما قلّص فرص عودتنا في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، أما في المرحلة الثانية فقد تلقينا هدفين مباغتين وهو ما أثر كثيرا على معنوياتنا".

وإختتم، هني، بالتأكيد: "عندنا فريق متكامل لكننا لا نلعب بطريقة جيدة، ونحن لا نشعر حتى الآن بالقوة والروح التي شكّلت قوتنا في العام الماضي، والمطلوب منا الآن، إعادة استرجاع ذلك، والقتال من أجل بعضنا البعض".