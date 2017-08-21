سوداني يستعيد لذّة المنافسة من ألبانيا

حسب ما كشفت عنه الصحافة المحلية، عاد اللاعب السابق لأولمبي الشلف إلى أجواء التدريبات من جديد رفقة الكروات، أين أثبت جاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة التي سيخوضها ناديه أمام الألبان، الخميس المقبل.

وجاءت عودة سوداني بعد غيابه عن المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري الكرواتي أمام كل من "ريجيكا" و"سلافين بيلوبو"، فضلا عن لقاء الذهاب ضدّ "سكندربيو".

وأثار خبر عودة سوداني لتشكيلة زغرب، ارتياحا وترحيبا كبير ين من طرف مشجعيه وزملائه في الفريق، نظرا لوزن مهاجم الخضر في تشكيلة المدرب "إيفاييلو بيتيف" الذي يعول كثيرا على إبن مدينة الشلف للعودة بالفوز من ألبانيا.