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سوداني يستعيد لذّة المنافسة من ألبانيا

نشر يوم 2017/08/21 766 0 كريم.تيغرمت سوداني يستعيد لذّة المنافسة من ألبانيا
سيسجل الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، عودته لأجواء المنافسة، الخميس المقبل، خلال المواجهة التي ستجمع ناديه "دينامو زغرب" الكرواتي بنظيره "سكندربيو" الألباني، بملعب الأخير برسم لقاء العودة من الدور التصفوي لمنافسة "أوروبا ليغ".

حسب ما كشفت عنه الصحافة المحلية، عاد اللاعب السابق لأولمبي الشلف إلى أجواء التدريبات من جديد رفقة الكروات، أين أثبت جاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة التي سيخوضها ناديه أمام الألبان، الخميس المقبل.

وجاءت عودة سوداني بعد غيابه عن المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري الكرواتي أمام كل من "ريجيكا" و"سلافين بيلوبو"، فضلا عن لقاء الذهاب ضدّ "سكندربيو".

وأثار خبر عودة سوداني لتشكيلة زغرب، ارتياحا وترحيبا كبير ين من طرف مشجعيه وزملائه في الفريق، نظرا لوزن مهاجم الخضر في تشكيلة المدرب "إيفاييلو بيتيف" الذي يعول كثيرا على إبن مدينة الشلف للعودة بالفوز من ألبانيا.

 

 

 

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