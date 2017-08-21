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البايرن يمنع "أنشلوتي" من التدخين!

نشر يوم 2017/08/21 59 0 أمير بهلول البايرن يمنع "أنشلوتي" من التدخين!
قرّر مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، اليوم الإثنبن، وضع "قواعد" جديدة داخل الفريق "البافاري"، ومن بينها منع المدرب الايطالي "كارلو أنشلوتي" من التدخين في المباريات والتدريبات!

أصبح التقني الايطالي الشهير، مطالبا بالتخلي عن عاداته السيئة، فالمعروف عليه أنه يدخّن بشراهة خلال التدريبات، وما بين شوطي المباريات، ويبدو أنّ موسم "أنشيلوتي" لن يكون كسابقيه، خاصة بعدما قام بتغيير طريقة تحضير الفريق البافاري، ومعاناة تشكيلته من مشاكل بدنية، فقد حان الوقت ليرضخ هو الآخر إلى قوانين إدارة "البايرن".

وفي تصريحات نشرتها الصحافة الألمانية، قال البوسني "صاليا ميزيتش" المدير الرياضي للنادي: "طلبنا من أنشيلوتي أن يتوقف عن التدخين في أوقات العمل، وهو الأمر الذي قبله بكل احترام، فهو شخص جد محترف".

 

 

 

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