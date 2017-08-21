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بالفيديو.. بادو الزاكي: "مررنا بظروف صعبة لكنني حققت أهدافي مع بلوزداد"

نشر يوم 2017/08/21 1 0 أدم .ع بالفيديو.. بادو الزاكي: "مررنا بظروف صعبة لكنني حققت أهدافي مع بلوزداد"
في حوار مطول أجراء مع قناة مغربية، تحدث مدرب شباب بلوزداد السابق "بادو الزاكي" عن التتويج الذي صنعه للشباب، بإحراز لقب كأس الجمهورية على حساب وفاق سطيف الموسم الماضي.

   قال "بادو زاكي" المدرب المغربي السابق لشباب بلوزداد، إن الشباب مرّ بظروف صعبة لكنه تمكن من تحقيق الأهداف المسطر مع الإدارة: "جمهور شباب بلوزداد قارن الأمس قبل حضوري واليوم، فكان الفرق كبيرا، حتى وسائل الإعلام تحدتث عن ذلك رغم المشاكل المالية التي ورثها المكتب الجديد من المكتب القديم، فاستطعنا بالحكمة تدبير أمورنا، وحتى الفريق خرج من الوضعية الصعبة"، وواصل مدرب طنجة الحالي حديته بالقول: "خلال مرحلة الإياب كان شباب بلوزداد في المرتبة الثانية بعد وفاق سطيف، جمهورنا كان يطالب بالبقاء فقط، ثم أصبح يطالب بالمنصة بعدما شاهد فريقه في الصف الثاني من البطولة خلال المرحلة الثانية، هذا أعطانا الثقة وأبثنا أن هناك عملا كبيرا قمنا به"

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