لاعبو ليستر: "محرز محترف وأفضل من كوتينيو !!! "

وأكد لاعبو ليستر سيتي حسب ما كشفته الصحافة الإنجليزية، أن رياض محرز تعامل مع الفريق بكل احترام واحترافية رغم أنه كان قد تقدم بطلب رسمي للمغادرة هذا الصيف، لكنه بقي ملتزما مع النادي بدليل حضوره المنتظم للتدريبات ومشاركته القوية في المباريات الأولى لهذا الموسم، وكانت مساهمته فعالة جدا في الأهداف المسجلة، على عكس ما كان عليه الحال مع باقي نجوم "البريمرليغ"، في صورة الدولي البرازيلي "فيليب كوتينيو" الذي رفض مشاركة فريقه ليفربول في المباريات، وأيضا الدولي الهولندي "فان ديك" الذي طالب أيضا رسميا بمغادرة فريقه ساوتهامبثون ورفض المشاركة في المباريات، كما طالب لاعبو ليستر جماهيرهم بالتعامل مع رياض محرز بتقدير واحترام، وليس بغضب بعدما أبدى رغبته في الرحيل.