بالصور- أنصار المان يحاصرون "ماتا" و"دي خيا" بسبب ليستر!

أوقف عدد معتبر من أنصار مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبي فريقهم وهم في طريقهم إلى التدريبات عشية الإثنين، حاصر أنصار اليونايتد "خوان ماتا"، "أندر هيريرا"، "فيكتور ليندلوف" و"مارسييال"، وطلبو منهم تحقيق ثالث فوز على التوالي في بطولة الرابطة الإنجليزية الأولى السبت القادم، عندما يستقبل الشياطين الحمر ليستر سيتي بملعب أولترافورد، و دعا هؤلاء الأنصار ماتا وهيريرا إلى توقيع الأوتوغرافات لهم كذكرى.

يذكر أن مانشستر يونايتد فاز بـ 4-0 أمام ويست هام، وبنفس النتيجة على سوانسي سيتي في اللقاء الثاني من "البريمرليغ".