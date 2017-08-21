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كوستا يواصل هجومه على كونتي

نشر يوم 2017/08/21 1 0 أدم .ع كوستا يواصل هجومه على كونتي

واصل نجم تشيلسي، دييغو كوستا هجومه على مدرب فريقه، الإيطالي أنطونيو كونتي، وفي تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية الاثنين، قال البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية:" الرسالة النصية؟ كانت لحظة من الجنون، يمكن أن تحدث، لكنه أمرعديم الاحترام، ويوضح له شخصية أنطونيو الحقيقية". 

وطلب كوستا من ادارة فريقه عتقه، والسماح له بالعودة الى فريقه السابق أتليتيكو مدريد، بعدما أعلن رفضه الذهاب إلى الصين، وقال:" انتظر من تشيلسي أن يطلق سراحي، لم أكن أريد الرحيل، لآن يريدون مني التدرب مع الفريق الاحتياطي، لن أقوم بذلك، أنا لست مجرما ولست مخطئا هنا". 

وكان كونتي أبلغ كوستا (28 عاما) في نهاية الموسم الماضي عبر رسالة نصية، أنه لن يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد.  

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