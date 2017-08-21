المولودية تستأنف التدريبات بتعداد مكتمل وتتوعد بسكرة

وعادت التشكيلة العاصمية البارحة إلى أرض الوطن قادمة من فرنسا، أين خاضت تربصها التحضيري الصيفي الذي امتد على مدار ثلاثة أسابيع، لتستأنف التدريبات عشية اليوم وتشرع في التحضير الفعلي لضربة انطلاقة البطولة الوطنية، حيث سيواجه رفقاء الحارس شاوشي الصاعد الجديد اتحاد بسكرة في الجولة الافتتاحية، ويعولون على تسجيل دخول قوي في المنافسة وتقديم مباراة كبيرة للعودة إلى العاصمة بالنقاط الثلاث.

وشهدت حصة الاستئناف التي جرت في عين البنيان، حضور جميع لاعبي المولودية، بعد التحاق رباعي المنتخب المحلي والنيجيري بارنباس، الذي تدرب طيلة فترة التربص مع الرديف.