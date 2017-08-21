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زيدان : لا أعرف من هو أفضل لاعب في تاريخ فرنسا !

نشر يوم 2017/08/21 224 0 أدم .ع زيدان : لا أعرف من هو أفضل لاعب في تاريخ فرنسا !

تحدث المدرب الفرنسي، الجزائري الأصل زين الدين زيدان للموقع الرسمي لـ "الفيفا" عن محطاته كلاعب و كمدرب، وفي سؤال له عن أفضل لاعب فرنسي يراه في التاريخ، رفض "زيزو" الإجابة عن هذا السؤال، و قال أنه لا يعرف من يكون هذا اللاعب، رافضا في الوقت ذاته الحديث عن نفسه أو عن ميشال بلاتيني، أو أخر، مثلما يختلف عليه الفرنسيون :" أفضل لاعب فرنسي عبر التاريخ ؟ هذا السؤال صعب، ولايخطر إسم علي في الوقت الراهن، أفضل منتخب فرنسي على الإطلاق، يوجد منتخب 1986 و لكن يوجد أيضا جيل 1998".

يذكر أن زيدان، الذي يصنع التاريخ حاليا كمدرب لريال مدريد، نال جائزة كأس العالم مع منتخب فرنسا، وكأس أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات، وجوائز أخرى بالجملة، لكن أصوله الجزائرية، حالت دون تقديره حق قدره، عند الكثير من الفرنسيين العنصريين.

 

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