قرباج :" حناشي يبقى الرئيس الشرعي للشبيبة ولا نعترف بالتغيير"

وقال الرئيس السابق لشباب بلوزداد، بأن حناشي يبقى رئيسا للنادي القبائلي بشكل شرعي، وهيتئه لا تعترف بالتغيير التي حصل في النادي وتحركات أعضاء مجلس الإدارة، الذين سحبوا الثقة من حناشي قبل أسابيع، وأضاف بأن كل تغيير من هذا النوع يجب أن يكون موثقا بشكل مكتوب، وهو الأمر الذي لم يحصل في شبيبة القبائل، ما يعني بأن حناشي يبقى الرئيس الشرعي.

وأكد محفوظ قرباج، أنه تحدث مع مسؤولي الشبيبة وطالبهم بتحرير محضر سحب الثقة من حناشي عند الموثق بحر الأسبوع الجاري، بغية الاعتراف بحركتهم وتوثيق ذلك بشكل رسمي، مضيفا بأنه في انتظار حدوث ذلك فإن حناشي يبقى الرئيس الشرعي للشبيبة.