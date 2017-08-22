اللاعبون يرفعون التحدي قبل لقاء بلعباس والإدارة تنهي مؤقتا مشكل إيجار شقق اللاعبين

رفع لاعبو شباب بلوزداد التحدي قبل بداية البطولة الوطنية، والمباراة التي تنتظرهم في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد بلعباس، هذا الجمعة، وذلك من أجل تحقيق الفوز والدخول في المنافسة بقوة، رغم المشاكل الكبيرة التي يعانون منها، بعد دخول الفريق في أزمة مالية خانقة في الآونة الأخيرة، وعدم تمكن الرئيس محمد بوحفص لوحده في تسيير الأمور من هذه الناحية لنقص الموارد المالية مقارنة بالتكاليف الكثيرة التي يحتاج لها الفريق، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، حيث أكد لاعبو شباب بلوزداد، خلال الحصة التدريبية التي أجروها بقيادة المدرب إيفيكا تودوروف، صباح أمس، بملعب 20 أوت بالعناصر، عزمهم الكبير لبدء الموسم الكروي بفوز على اتحاد بلعباس، وضرورة وضع المشاكل التي يتخبط فيها النادي جانبا والتركيز فقط على المباراة القادمة، خصوصا وأنهم نقلوا انشغالاتهم في وقت سابق لإدارة الرئيس بوحفص، الذي وعدهم بتسوية مستحقاتهم المالية في أواخر الشهر الحالي، كما كشف لاعبو بلوزداد في صورة هداف الفريق، حامية أمين، على سعيهم لمواصلة العمل الذي بدؤوه في تربص تونس، أين قاموا بتحضيرات في المستوى -حسبه- والاستعداد الجيد للقاء بلعباس، حيث صرح لـ«النهار» قائلا: «حضّرنا جيدا في تربص تونس رغم أننا لم نصل إلى 100 % في تحضيراتنا بسبب المشاكل والوضعية الصعبة التي عاشها الفريق، كما أن الطاقم الفني عمل ما بوسعه لكي نكون جاهزين للقاء بلعباس»، وأضاف: «نحن كلاعبين نركز على مباراتنا القادمة في البطولة أمام بلعباس وفقط، وبخصوص مستحقاتنا تحدثنا إلى الإدارة التي قدمت لنا وعود في تونس، وبعد مباراة بلعباس سنرى ما سيحدث وسيكون لنا كلام آخر، خصوصا وأن الأمر سيتزامن مع توقف البطولة». وفي سياق منفصل، أنهت إدارة الشباب بفضل نائب الرئيس، توفيق شوشار، وبصفة مؤقتة مشكل إيجار الشقق للاعبين الجدد الذين يقطنون خارج العاصمة، أين قام حجز لهم في أحد الفنادق إلى غاية حل القضية نهائيا بمجرد عودة الرئيس بوحفص من الخارج. من جهة أخرى، واصلت التشكيلة البلوزدادية تحضيراتها للقاء بلعباس، أين أجرت ثاني حصة لها صباح أمس، بملعب 20 أوت، بعد العودة من تربص تونس، عرفت اكتمال التعداد وعودة رباعي الغرب الذي لم يستأنف التحضيرات، أول أمس، مع باقي العناصر .

تودوروف لـ«النهار»: «لم أستطع العمل في مثل هذه الظروف وحاولت رفع معنويات اللاعبين»!

كشف مدرب شباب بلوزداد، إيفيكا تودوروف، أنه لم يستطع أداء مهامه بصفة عادية تحضيرا للقاء بلعباس، وذلك بسبب المشاكل الذي يتخبط فيها الفريق، مما جعل اللاعبين -حسبه- يفقدون تركيزهم خلال التدريبات، وأكد المدرب الصربي أنه حاول العمل من الجانب النفسي خلال الحصص الأخيرة حتى يتجنب هذا المشكل، حيث صرح لـ«النهار، أمس، قائلا: «لم أستطع العمل مع اللاعبين في مثل هذه الظروف، طيلة الحصة وأنا أحاول رفع معنويات أشبالي الذين أصبحوا متأثرين كثيرا، ورغم هذا فإنهم يعملون كل ما بوسعهم خلال التدريبات».