بن ناصر يشرع في تديربات "إيمبولي"

شرع الإثنين الوافد الجديد لنادي "إيمبولي"، إسماعيل بن ناصر في التدريبات رفقة فريقه الإيطالي ، بمركز كاستلاني، و قد دخل بن ناصر مع المجموعة بصفة عادية تحت أنظار مدرب فريقه "جيوفاني مارتوشيلو"، الذي يبدو أنه يعول كثيرا على الدولي الجزائري ذو الـ 19 ربيعا.

و من غير المستبعد أن يستدعي "مارتوشيلو" الذي خلف ماوريسيو ساري، بن ناصر للقاء السبت القادم، الذي سيجمع "إيمبولي" "بتيرنانا"، في افتتاح بطولة الدرجة الثانية الإيطالية " السيري ب" .

و انضم بن ناصر "لإيمبولي" الإيطالي بعقد يمتد لـ 4 سنوات، قادما من "أف سي تور الفرنسي"، أين لعب الشطر الأخير من الموسم المُنصرم على شكل إعارة قادما من أرسنال الإنجليزي.