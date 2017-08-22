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بن ناصر يشرع في تديربات "إيمبولي"

نشر يوم 2017/08/21 269 0 أدم .ع بن ناصر يشرع في تديربات "إيمبولي"

شرع الإثنين الوافد الجديد لنادي "إيمبولي"، إسماعيل بن ناصر في التدريبات رفقة فريقه الإيطالي ، بمركز كاستلاني، و قد دخل بن ناصر مع المجموعة بصفة عادية تحت أنظار مدرب فريقه "جيوفاني مارتوشيلو"، الذي يبدو أنه يعول كثيرا على الدولي الجزائري ذو الـ 19 ربيعا. 

و من غير المستبعد أن يستدعي "مارتوشيلو" الذي خلف ماوريسيو ساري، بن ناصر  للقاء السبت القادم، الذي سيجمع "إيمبولي" "بتيرنانا"، في افتتاح بطولة الدرجة الثانية الإيطالية " السيري ب" . 

و انضم بن ناصر "لإيمبولي" الإيطالي بعقد يمتد لـ 4 سنوات،  قادما من "أف سي تور الفرنسي"، أين لعب الشطر الأخير من الموسم المُنصرم على شكل إعارة قادما من أرسنال الإنجليزي. 

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