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الجزائر تواجه زامبيا رسميا في ملعب حملاوي

نشر يوم 2017/08/22 14 0 إسماعيل عشاش الجزائر تواجه زامبيا رسميا في ملعب حملاوي
رسّمت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إحتضان مدينة قسنطينة وملعب "الشهيد حملاوي" مسرحا للمواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الزامبي ليلة الخامس سبتمبر الداخل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

على موقعها الرسمي، كشفت "الفاف" إنّ الخضر سيتواجدون بمدينة قسنطينة لإستقبال "الشيبولوبولو" مباشرة بعد العودة من موقعة الذهاب في "لوزاكا" في الثاني من الشهر الداخل، وبهذا فإنّ الرئيس خير الدين زطشي تؤكد نيته في "تنويع" المناطق التي يتواجد فيها مُحاربو الصحراء بين ولايات الجمهورية، بعدما قام بنفس الخرجة منذ عشرة أيام، عندما إستقبل المحليون نظرائهم الليبيين في تصفيات "الشان 2018".

ومن المُنتظر أن يُقيم زملاء القائد رايس وهاب مبولحي بفندق "الماريوت" وسط عاصمة الجسور، والذي تبقى (الفاف) مُقتنعة بأنه سيُوفر للأفناك ظروف العمل اللازمة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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