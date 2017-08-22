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بالفيديو- شعبان: "التوقيع مع بلايلي في الطريق الصحيح، لكن.."

نشر يوم 2017/08/22 313 0 إسماعيل عشاش بالفيديو- شعبان: "التوقيع مع بلايلي في الطريق الصحيح، لكن.."
شدّد سعيد شعبان الرئيس الجزائري لنادي "أونجي" الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على أنّ إدارته ورغم مُفاوضاتها المُتقدمة مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، إلاّ أنها لم تحسم معه رسميا.

 

في إتصال هاتفي مع تلفزيون "النهار"، أكد شعبان اقتراب اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، من "أونجي"، قائلا :"المُفاوضات في الطريق الصحيح، ولكن هناك بعض التفاصيل التي يجب حسمها"، مضيفا: "نحن نريد إستقدام اللاعب، ولكننا ولحد الساعة لم نوقّع على عقد، ومن المُفترض أن تُحسم الأمور في الساعات أو الأيام القليلة القادمة على أكثر تقدير".

نُشير إلى أنّ النجم الأسبق لمولودية وهران سيكون قادرا على العودة إلى المُنافسة الرسمية، بداية من أواخر شهر سبتمبر القادم موعد نهاية العقوبة التي كانت مفروضة عليه بسبب تعاطي "الكوكايين".

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