ولد علي: "لا توجد مشكلة في 5 جويلية وبولوغين للعميد"

في تصريحات صحيفة على هامش زيارته منتخب الملاكمة المقبل على مونديال ألمانيا، أوضح ولد علي أنّ ملعب 5 جويلية سيفتح أبوابه مطلع الشهر الداخل، ونفى وجود "مشكلة اسمها "أرضية المركب الأولمبي".

وفي رد صريح على انتقادات محفوظ قرباج، قال الوزير: "ليس هناك مسلسل 5 جويلية.. نحن لم نغلق الملعب حتى نقوم بفتحه مرة أخرى، لقد قمنا ببعض أعمال الصيانة ليس الا مثلما يحدث في كل أرضيات ملاعب العالم". وأضاف: "ربما سنضيّع بعض مباريات بداية الموسم، وهذا أمر عاد، كما أنّ الملعب سيكون للداربيات والمنافسات الإفريقية ليس إلا، وكنا قد إتفقنا مع قرباج على ذلك".

وتابع الوزير: "مولودية الجزائر، وإتحاد العاصمة وبارادو، كلها ستستقبل ضيوفها في ملعب حمادي"، وعليه ارتضى ولد علي وضع حد للجدل القائم بخصوص استقبال العميد في ملعب 5 جويلية، وإصرار مسؤولي العميد على استضافة منافسيهم هناك.