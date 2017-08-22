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ولد علي: "لا توجد مشكلة في 5 جويلية وبولوغين للعميد"

نشر يوم 2017/08/22 1434 0 سميرة.ل ولد علي: "لا توجد مشكلة في 5 جويلية وبولوغين للعميد"
كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اليوم الثلاثاء، إنّ نادي مولودية الجزائر لكرة القادم سيستضيف منافسيه في الموسم الجديد الذي سينطلق هذا الجمعة، بملعب عمر حمادي في بولوغين، رفقة ناديي اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو.

 في تصريحات صحيفة على هامش زيارته منتخب الملاكمة المقبل على مونديال ألمانيا، أوضح ولد علي أنّ ملعب 5 جويلية سيفتح أبوابه مطلع الشهر الداخل، ونفى وجود "مشكلة اسمها "أرضية المركب الأولمبي".

وفي رد صريح على انتقادات محفوظ قرباج، قال الوزير: "ليس هناك مسلسل 5 جويلية.. نحن لم نغلق الملعب حتى نقوم بفتحه مرة أخرى، لقد قمنا ببعض أعمال الصيانة ليس الا مثلما يحدث في كل أرضيات ملاعب العالم". وأضاف: "ربما سنضيّع بعض مباريات بداية الموسم، وهذا أمر عاد، كما أنّ الملعب سيكون للداربيات والمنافسات الإفريقية ليس إلا، وكنا قد إتفقنا مع قرباج على ذلك".

وتابع الوزير: "مولودية الجزائر، وإتحاد العاصمة وبارادو، كلها ستستقبل ضيوفها في ملعب حمادي"، وعليه ارتضى ولد علي وضع حد للجدل القائم بخصوص استقبال العميد في ملعب 5 جويلية، وإصرار مسؤولي العميد على استضافة منافسيهم هناك.

 

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