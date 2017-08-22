"فيرارا": "خبر غير سار ينتظر أوناس مع نابولي"!

أكد المُدافع السابق للمنتخب الإيطالي، أنّ سفرية "البيرتينوبي" لمواجهة "نيس" الفرنسي سهرة اليوم في إطار إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل لرابطة الأبطال الأوروبية، ستكون مصيرية بالنسبة لأوناس، حيث علّق قائلا لجريدة "إيلماتينو": "لحد الساعة أوناس لم يُشارك ولو لدقيقة واحدة، وفي حالة ما تكرر نفس السيناريو في مُباراة الثلاثاء، فإنّ ذلك سيكون بمثابة خبر غير سار بالمرة لهذا اللاعب". وأردف قائلا: "أعتقد أنّ ساري، وإن قرّر عدم الاعتماد على الوافد من بوردو، فإنّ ذلك سيكون إعلانا صريحا بأنّ هذا الأخير لا يدخل في حسابات الطاقم الفني".

ويتواجد أوناس ضمن قائمة نابولي في السفرية التي قادته إلى "لاكوت دازور"، لكن فرضية الإعتماد عليه تبقى شبه مُنعدمة حسب آخر الأصداء.