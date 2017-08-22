أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالفيديو- "إبراهيموفيتش" يتدرب كـ "الوحش" للعودة إلى الميادين

نشر يوم 2017/08/22 28 0 أمير بهلول بالفيديو- "إبراهيموفيتش" يتدرب كـ "الوحش" للعودة إلى الميادين
يواصل النجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش"، التدرب بقسوة من أجل العودة سريعا إلى الميادين، بعد تعافيه من "إصابة مروعة" ألمت به الموسم الماضي.

 أراد الأطباء في وقت سابق وضع "ركبة" زلاتان للفحص الدقيق، بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث اندهشوا لصلابة ركبته، وما قام به في القاعة الرياضية يؤكد أنّ ركبة السويدي أقوى بكثير مما نتصوره، وهو الذي كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، لكن طريقة تعافي "زلاتان" ليست كبقية اللاعبين !

وأظهر فيديو، نشره "السلطان" على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، ممارسة رياضته المفضلة "الكاراتي" دون أي آلام شعر بها، وهو ما يدل على قرب مراودته للميادين، بعد أن كانت عودته متوقعة في جانفي المقبل.

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا