بالفيديو- "إبراهيموفيتش" يتدرب كـ "الوحش" للعودة إلى الميادين

أراد الأطباء في وقت سابق وضع "ركبة" زلاتان للفحص الدقيق، بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث اندهشوا لصلابة ركبته، وما قام به في القاعة الرياضية يؤكد أنّ ركبة السويدي أقوى بكثير مما نتصوره، وهو الذي كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، لكن طريقة تعافي "زلاتان" ليست كبقية اللاعبين !

وأظهر فيديو، نشره "السلطان" على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، ممارسة رياضته المفضلة "الكاراتي" دون أي آلام شعر بها، وهو ما يدل على قرب مراودته للميادين، بعد أن كانت عودته متوقعة في جانفي المقبل.