قاسي السعيد: "نريد 5 جويلية يا ولد علي"!

في وقت ظن متتبعو كرة القدم الجزائرية وبالأخص أنصار مولودية الجزائر، أن مسلسل الملعب قد وجه سبيله للحل وانتهى بالنسبة لإدارة العميد، أتى تأكيد الوزير على استقبال العميد لمنافسيه في ملعب بولوغين ليعيد الأمور إلى نقطة البداية.

وفي تصريح خص به تلفزيون "النهار"، كشف قاسي السعيد عن رفض إدارة ملعب بولوغين طلب المولودية للاستقبال في معقل سوسطارة، تماما مثل رفض إدارة ملعب 5 جويلية، رغم رغبة الفريق الأخضر والأحمر للعب هناك.

وقال قاسي السعيد: "أشكر الوزير على محاولاته لمساعدتنا، ولكن إلى حد الآن لم يصلني أي شيىء رسمي يؤكد ما قاله الوزير"، وأضاف: "جرى رفض طلبنا في بولوغين وفي 5 جويلية، والمولودية لا تدري أين تستقبل منافسيها".

وأكد المتحدث ذات، إصرار العميد على الإستقبال في 5 جويلية، قائلا: "نحن نريد اللعب في 5 جويلية، لدينا منافسات قارية، هذا الموسم نلعب ربع كأس الكاف، وبعدها سنلعب رابطة الأبطال الإفريقية، لذلك فإننا نريد المركب الأولمبي حتى نحضّر لهذه المنافسات".

وانتهى قاسي السعيد مستفهما: "لماذا يجبروننا على عدم الإستقبال في ملعب 5 جويلية عندما يكون جاهزا؟، نحن لدينا أكثر من 60 ألف متفرج، ومن الناحيتين الأمنية والتنظيمية يساعد المولودية".