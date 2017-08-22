رباعي يزيد "صُداع" ألكاراز قبل زامبيا

لا يزال التقني الإسباني "حائرا" بخصوص وضعية أربعة لاعبين أساسين في تشكيلته، وهم كل من القائد والحارس، رايس وهاب مبولحي، والظهير الأيمن، يوسف عطال، متوسط الميدان الاسترجاعي، وعدلان قديورة، الذين برزوا بعدم مُشاركتهم لو لثانية واحدة منذ افتتاح المُنافسة الرسمية خلال الموسم الجاري، في وقت يصنفهم طاقم الخضر كركائز.

وتطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص جاهزية الرباعي المذكور قبل 10 أيام عن الموعد الحاسم ضد "الشيبولوبولو"، وهم الذين شاركوا كأساسيين في الخرجتين الأوليين للخضر تحت إشراف المدرب السابق لغرناطة.

سليماني لعب 14 دقيقة فقط هذا الموسم

بات "ألكاراز" مُطالبا بحل مُعضلة أخرى مُتعلقة برأس حربته، إسلام سليماني، الذي لم يظهر سوى في 14 دقيقة منذ بداية الموسم مع "ليستر سيتي"، وهو الوضع المُرشح للبقاء على حاله أسبوعا إضافيا، باعتبار أنّ مدرب "الفوكسيس" يضع "سوبر سليم" كخيار ثانوي خلف "جامي فاردي".