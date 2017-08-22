فرحات "ملِكُ" التمريرات الحاسمة في فرنسا !!

أصبح "زينو" الرقم واحد على مُستوى صناعة الأهداف في الليغ2، حيث أن تمكن لحد الآن من تقديم 5 كُرات حاسمة مع "الهاك" ليعتلي وحيدا ترتيب أفضل الممررين الحاسمين متفوقا على رفيقه جون باسكال فونتان والتونسي، يوهان توزغار "4 تمريرات حاسمة لكل منهما" وهي الإحصائيات التي سمحت له بالحصول على ثقة الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز الذي قرر إستدعاءه تحسبا للمواجهة المُزدوجة التي تنتظر الخضر أمام زامبيا في إطار تصفيات مونديال 2018.

ونُشير الى أن الأرقام المميزة التي وقع عليها إبن مدينة برج منايل سمحت لعميد الفرق الفرنسية بإحتلال المركز الأول والمُنافسة على ورقة الصعود منذ الأسابيع الأولى للموسم الجديد.