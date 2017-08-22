الشياطين يطالبون "مورينيو" بمحرز!

أعدت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية تقريرا حول إمكانية تعاقد "الشياطين" مع محرز، خاصة وأنّ الجميع يترقب الأيام الأخيرة لموسم الانتدابات، غداة إخفاق جمعية روما الإيطالي في إقناع نادي "ليستر سيتي" بالتخلي عن النجم الجزائري، ودخول ليفربول، أرسنال وتشيلسي على الخط.

وقال محرر الصحيفة: "محرز مناسب تماما للفريق، وهو القطعة الذي تنقص تشكيلة مورينهوّ، خاصة في المباريات المعقدة، فلديه قدرة كبيرة في الاختراق وتمريراته الحاسمة ستصنع الفارق عكس "لينغارد" الذي يختفي في المباريات الكبيرة".

في السياق نفسه، رفض بعض مشجعي اليونايتد فكرة رحيل محرز إلى أحد كبار الدوري الانجليزي، غير فريقهم، ورأوا أنّ هذا سيزيدهم قوة إذا ما نجحوا في التعاقد مع إبن مدينة تلمسان، ونُقل على لسان مجانين "المان": "إذا لم يتعاقد مورينيو مع محرز، فنحن نفضل رحيله خارج الدوري الانجليزي، لأنّ انضمامه إلى أحد الأندية الكبرى في البريميرليغ، سيمنحها إضافة كبيرة".

وأتى أداء محرز في بداية الدوري الانجليزي، ليؤكد إمكانياته ومهاراته، حيث كان وراء فوز فريقه في الجولة الماضية، وأعطى للجميع درسا في الإحترافية، برغم رغبته في الرحيل عن الثعالب، إلا أنّه قدّم كل ما لديه فوق الميادين.