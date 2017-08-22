بالصور- شقيقة رونالدو ترتبط بطليق هيفاء المصري!

أوضحت الصحيفة البرتغالية إنّ الفنانة "كاتيا أفيرو" شقيقة "الدون" مرتبطة برجل الأعمال المصري "أبو هشيمة" بعلاقة حب منذ عدة أشهر، إلا أنهما فضّلا إبقاء علاقتهما سرية، حيث قضت "كاتيا" عطلتها الصيفية في مصر.

وظهر رجل الأعمال المصري المدعو "أبو هشيمة"، في عدة مناسبات رفقة عائلة مهاجم ريال مدريد، آخرها في لقاء العودة لكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، كما أمضى عدة أيام مع عائلة "كريستيانو" في جزيرة "ايبيزا"، حيث حصل على موافقة الأم، وكشف المصدر ذاته أنهما يخططان للزواج، وسط مباركة أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية لهذا الزواج.

ويعتبر "أبو هشيمة" الرئيس التنفيذي لشركة "الحديد المصريين"، وكان متزوجا بالفناة اللبنانية هيفاء وهبي، إلاّ أنّ زواجهما لم يدم طويلا وتطلقا منذ سنتين تقريبا.