نيمار يعود لبرشلونة وميسي يسخر من بيكيه !!

واستغل النجم الجديد لنادي العاصمة الفرنسية، فرصة زيارته لمدينة برشلونة، من أجل الاجتماع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، ليلتم شمل ثلاثي الـ MSN خارج المستطيل الأخضر.

وقد نشر النجم الأرجنتيني صورة لقائه مع نيمار، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، وكتب عليها عبارة :" يعود"، في رسالة ساخرة موجهة للمدافع جيرارد بيكيه، الذي سبق له أن نشر تغريدة كتب عليها عبارة :" باق"، مؤكدا استمرار نيمار مع برشلونة، قبل أن يعلن البرازيلي مغادرته إلى "البياسجي"، ما جعل بيكيه أضحوكة الصحافة الإسبانية بسبب تلك التغريدة.