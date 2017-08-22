صدفة غريبة .. روني يبكي ثانية مشجعين من السيتي بعد 4 سنوات !

بعد تسجيل روني لهدفه في شباك مانشستر سيتي، بملعب الإتحاد اتجه صوب أنصار الستي للإحتفال، وهناك ظهر مناصرين يشتمان روني في صورة مطابقة تماما للتي وقعت معه قبل 4 سنوات، وتحديدا في ديسمبر 2012، عندما سجل للسيتي في الداربي، أين تهجما عليه هاذين المناصرين وشتماه لكرههما الشديد له، ليعود الإنجليزي ذو الـ 32 سنة و يبكيهم مرة أخرى.

.وتفاعل الفتي الذهبي مع تلك اللقطة بعدما شاهدها وردّ عليها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ قام بنشر نفس الصورة ليعلق عليها ساخرا: "دائما سيكون لطيفا رؤية بعض الوجوه المألوفة"