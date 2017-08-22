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"مايويذر" يأكل "الهومبرغر" ويسخر من "ماكغريغور" قبل نزال القرن!

نشر يوم 2017/08/22 3944 0 أدم.ع "مايويذر" يأكل "الهومبرغر" ويسخر من "ماكغريغور" قبل نزال القرن!
ظهر بطل العالم للملاكمة الأمريكي "فلويد مايويذر" (40 عاما) في فيديو نقلته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، وهو يأكل "همبرغر" ويقول مستهزئا : "أنا خائف جدا من كونور ماكغريغور.. أنا خائفة جدا من كونور ماكغريغور".

 بدا الملائكم الأمريكي الشهير "مايويذر" غير مركز تماما عن نزال القرن الذي سيجمعه سهرة السبت المقبل بنجم الفنون القتالية الأيرلندي "كونور ماكغريغور" (29 عاما) في حلبة "تي موبيل أرينا" في "لاس فيغاس" الأمريكية، ومن دون أي تخوف من أن يؤثر "الهومبرغر" على جانبه البدني وزيادة وزنه، أخذ الأمريكي يأكل الوجبة تلوة الأخرى، في وقت أكد البعض أن الأمر حيلة من "مايوذر" لا غير.

      

ويواجه "فلويد مايويذر" ماكريغور في أكبر نزال تشهده رياضة الملاكمة منذ سنوات، وهي المواجهة التي من المتوقع أن تكون الأغلى في تاريخ هذه الرياضة نظراً للأرباح المالية والرعاية الدعائية الضخمة.

ووصلت قيمة ما سيحصل عليه بطل العالم للملاكمة "فلويد مايويذر" إلى 350 مليون، وهو المبلغ الذي سيزيد بفضل بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والإعلانات، حيث في حين سيحصل نجم الفنون القتالية الأيرلندي "كونور ماكغريغور" على 100 مليون أورو، من أجل المشاركة فقط.

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