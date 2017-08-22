"مايويذر" يأكل "الهومبرغر" ويسخر من "ماكغريغور" قبل نزال القرن!

بدا الملائكم الأمريكي الشهير "مايويذر" غير مركز تماما عن نزال القرن الذي سيجمعه سهرة السبت المقبل بنجم الفنون القتالية الأيرلندي "كونور ماكغريغور" (29 عاما) في حلبة "تي موبيل أرينا" في "لاس فيغاس" الأمريكية، ومن دون أي تخوف من أن يؤثر "الهومبرغر" على جانبه البدني وزيادة وزنه، أخذ الأمريكي يأكل الوجبة تلوة الأخرى، في وقت أكد البعض أن الأمر حيلة من "مايوذر" لا غير.

ويواجه "فلويد مايويذر" ماكريغور في أكبر نزال تشهده رياضة الملاكمة منذ سنوات، وهي المواجهة التي من المتوقع أن تكون الأغلى في تاريخ هذه الرياضة نظراً للأرباح المالية والرعاية الدعائية الضخمة.

ووصلت قيمة ما سيحصل عليه بطل العالم للملاكمة "فلويد مايويذر" إلى 350 مليون، وهو المبلغ الذي سيزيد بفضل بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والإعلانات، حيث في حين سيحصل نجم الفنون القتالية الأيرلندي "كونور ماكغريغور" على 100 مليون أورو، من أجل المشاركة فقط.