بالفيديو ... سليماني ينتفض بثنائية مع ليستر ويوجه رسالة إلى ألكاراز

واعتمد مدرب ليستر سيتي شيكسبير، على المهاجم السابق لشباب بلوزداد ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما أحدث عدة تغييرات على الفريق، وقد استغل هداف المنتخب الوطني الفرصة لكي يظهر علو كعبه ويستعيد نشوة التهديف التي افتقدها لفترة، حيث زار سليماني الشباك لأول هذا الموسم وسجل ثنائية سريعة في الدقيقتين 36 و 67، ليقود الثعالب إلى تحقيق فوز عريض برباعية والتأهل للدور المقبل.

وجاءت انتفاضة إسلام سليماني في توقيت حاسم من الموسم، بما أن ثنائيته سمحت له باسترجاع فعاليته ومعنوياته، وتوجيه رسالة للناخب الوطني لوكاس ألكاراز، قبل أيام قليلة فقط من المواجهة الحاسمة للمنتخب الوطني أمام زامبيا، في تصفيات كاس العالم.