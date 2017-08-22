وفاق سطيف..حمّار حكاية ترتيب نهائي كأس الجمهورية كلام ساقط

صادق أعضاء الجمعية العامة للنادي الهاوي لوفاق سطيف، أمس، خلال أشغال الجمعية العامة التي ترأسها الرئيس حمّار، على مطابقة القوانين الجديدة للنوادي الهواة والتي شرحها حمّار للأعضاء، وتنص على تغيير وصاية النوادي الهاوية من مديرية الشبيبة والرياضة إلى البلدية، مثلما كان عليه الشأن في السنوات السابقة، ليصبح من صلاحيات المجالس البلدية منح ورقة الاعتماد للمكاتب المسيرة للنوادي الهاوية، حيث كانت عملية المصادقة شكلية ولم تدم طويلا، لتتحول أشغال الجمعية العامة إلى نقاش حول المستجدات الحالية، سواء بخصوص ملعب 8 ماي أو فيما يخص الأزمة المالية التي تشكو منها خزينة الفريق والمستحقات العالقة للاعبين القدامى، أين اعترف حمّار بمعاناة الإدارة من الجانب المالي قبل أن يبشر الحاضرين بخبر سار ويؤكد أن إدارته على وشك ترسيم التوقيع على عقود تمويل مع شركات كبيرة في الأيام القليلة القادمة. وبخصوص هاجس ملعب 8 ماي ووضع البساط الجديد، أكد الرئيس السطايفي أن المشكل يتعلق بالوصاية وإدارة المركّب ولا علاقة لإدارته بهذا الجانب، ويبقى أن إدارته ستختار التوقف المناسب في حساباتها للبطولة من أجل السماح بغلق الملعب وبداية أشغال وضع البساط. على صعيد آخر، كانت خسارة نهائي كأس الجمهورية حاضرة في النقاش، بعد أن طلب أحد الحضور توضيحات بخصوص الحديث الذي يدور عن خسارة متعمدة من قبل التشكيلة، لينفي الرئيس حمّار نفيا قاطعا هذه والشبهات، قائلا: «حكاية التنازل عن الكأس كلام ساقط لا يستوجب الردّ عليه، فلو كنت لا أريد هذه الكأس لكنت قد تنازلت عنها في نصف النهائي أمام مولودية الجزائر أو أمام شبيبة القبائل».

الإدارة تترقب ضخّ مكافأة الكأس

كشف مصدر إداري أن الإدارة تتابع اجتماع المكتب الفيدرالي اليوم باهتمام، وتنتظر أن يأمر المجتمعون بضخ الجزء المتبقي من مكافأة تنشيط نهائي كأس الجمهورية، والمقدر بمليار ونصف المليار سنتيم، في الحساب البنكي للفريق، خاصة مع الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق وتعالي أصوات اللاعبين من أجل تسوية مستحقاتهم المالية قبل مباراة الجولة الأولى، وأكد نفس المصدر أن الإدارة كانت قد استنفذت 3 ملايير ونصف المليار من مكافأة تنشيط نهائي الكأس في عملية الاستقدامات وبناء التشكيلة في بداية الموسم.

المنتخب الغابوني يستدعي أوبامبو واللاعب يغادر الأحد

تلقى وسط الميدان أوبامبو دعوة المنتخب الغابوني، من أجل حضور تربصه استعدادا لمواجهة كوت ديفوار، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا، حيث سيكون على موعد مع السفر الأحد القادم 27 أوت، قبل يوم واحد عن انطلاق التربص لمباراة الذهاب التي تجري يوم 2 سبتمبر، والعودة يوم 6 سبتمبر، مما يجعل غيابه عن مواجهة الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر يتأكد، ويبقى أوبامبو ينتظر وصول ورقة خروجه من الاتحادية الغابونية هذه الساعات وقبل موعد مواجهة الجولة الأولى أمام اتحاد الحراش، حيث ستسارع الإدارة إلى استخراج إجازة اللاعب ووضعه تحت تصرف الطاقم الفني.

الرديف يختتم ودياته بمواجهة نادي الأوريسيا

اختتم رديف وفاق سطيف مواجهاته الودية، أمس، من بمواجهة ودية أمام نادي الأوريسيا المنتمي إلى شرفي سطيف، في ملعب هذا الأخير، في مباراة استعراضية لرفع المعنويات قبل دخول المنافسة الرسمية أمسية السبت أمام رديف اتحاد الحراش، حيث يريد أشبال المدرب الجديد الضرب بقوة منذ المباراة الأولى، وكانت تشكيلة الرديف قد لعبت 3 مباريات ودية أمام رديف العلمة والبرج ذهابا وإيابا.

حمّار أشرف على عملية تسيلم قوائم الفئات الشابة

اجتمع الرئيس حمّار أول أمس الإثنين بمدربي الفئات الشابة، في موعد لتسليم المدربين قوائم تعداد كل فئة، من الأصاغر إلى الأواسط، حيث تم ضبط كامل الترتيبات الخاصة بالبرنامج السنوي للتدريبات، من خلال تحديد توقيت كل فئة وضمان مواقيت في ملحق 8 ماي، ومطالبة كل مدرب بتحديد الاحتياجات ووسائل التدريبات التي وعد حمّار بتوفيرها.