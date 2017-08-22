«أقول للخلاطين شبيبة القبائل بخير والأبواب مفتوحة أمام كل من يرغب في الاستثمار»

كشف مفتاح حنين، أحد أعضاء اللجنة المؤقتة لشبيبة القبائل، أن بعض الأطراف تعمل على زعزعة استقرار الفريق وقطع الطريق أمام رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار، من خلال نشر الإشاعات، إلا أنه طمأن الجميع وأكد أن كل الأمور تسير بطريقة جيدة، وأن العمل الذي تقوم به اللجنة المؤقتة يجري في إطار القانون ولا يوجد أي مشكل، مؤكدا أن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام كل من هو قادر على تقديم الإضافة ويريد مساعدة الشبيبة، وأوضح في هذا الصدد في تصريح لـ«النهار»: «بعض الأطراف تريد تحطيم العمل الذي نقوم به، وتسعى لقطع الطريق أمام المستثمرين من خلال زرع الإشاعات، أقول لكن من يريد تقديم الدعم إن أبواب الاستثمار مفتوحة ولا يوجد أي مشكل في الشبيبة وإن العمل المنجز حتى الآن كله في إطار قانوني». هذا ودعا مفتاح أنصار الشبيبة للالتفاف وراء الفريق والتنقل بقوة إلى ملعب أول نوفمبر لتقديم الدعم لأشبال المدرب رحموني، في اللقاء الذي سيجمعهم بشبيبة الساورة في افتتاح البطولة مطلع الأسبوع المقبل، وقال في هذا الصدد: «ادعو الأنصار للوقوف إلى جانب الفريق والحضور بقوة في المدرجات يوم السبت، لأن الشبيبة في حاجة إليهم ونعول عليهم كثيرا لتقديم الدعم للفريق خصوصا في هذه الفترة ».

أكيدي لم يحصل على التأشيرة واللجنة المؤقتة تسارع الزمن لتأهيله

ترسّم غياب المهاجم الكاميروني ستيف أكيدي عن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل بشبيبة الساورة، يوم السبت بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وذلك بسبب مشكل في التأشيرة، حيث كشفت بعض المصادر أن الوافد الجديد الذي تنقل إلى فرنسا بعد انتهاء تربص تونس، لم يتحصل بعد على تأشيرة الدخول للجزائر، وسيتعذر عليه التواجد في افتتاح البطولة، كما أكدت ذات المصادر أن اللجنة المؤقتة والمكلفة بتسيير الفريق إلى غاية الاجتماع المقبل المقرر في السابع من سبتمبر، تسارع الزمن من أجل تأهيل اللاعب وإيجاد حل فيما يتعلق بصك الضمان الذي يجب تقديمه لإثبات قدرة الفريق على التكفل بمستحقات اللاعب، وهو الإجراء الذي اتخذه المكتب التنفيذي للفاف كشرط لعودة اللاعبين الأجانب إلى للبطولة.