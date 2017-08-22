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باريس يرد سريعا على هجوم برشلونة :" نتأسف لكم !!! "

نشر يوم 2017/08/22 970 0 عبد الرؤوف بن طيب باريس يرد سريعا على هجوم برشلونة :" نتأسف لكم !!! "
لم ينتظر مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، كثيرا لكي يبدوا رد فعلهم من الخطوة التي أقدم عليها برشلونة، الذي قرر مقاضاة نجمه الدولي البرازيلي السابق، بعد التحاقه بصفوف "البياسجي".

وكان برشلونة قد أصدر بيانا رسميا اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه بأنه قرر مقاضاة نيمار بعدما أخل ببنود عقده معه النادي، ويطالبه من خلاله بإعادة المكافأة المالية التي حصل عليها من الكتلان مقابل تجديد عقده، قبل أن يطعنهم ويقرر الرحيل.

وأبدى الفريق الفرنسي تعجبه مما قام به برشلونة، خصوصا وأن الإسبان طالبوا إدارة باريس سان جيرمان بتسديد المبلغ المطلوب بدلا من اللاعب، والمقدر بـ 8.5 مليون أورو مع نسبة فوائد وتعويضات، حيث رد الفريق الفرنسي بسرعة عبر بيان آخر قال فيه :" يؤكد باريس سان جيرمان على غرار نيمار، على أن الفريق واللاعب ملتزمان بتطبيق القوانين المعمول بها بشكل صارم، ولا وجود لأي إخلال بالقواعد في الصفقة، نتأسف كثيرا لمسؤولي برشلونة على ما قاموا به اتجاهنا".

 

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