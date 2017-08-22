أنجيليسكو يحدد التشكيلة الأساسية لمواجهة عين الفكرون

وضع مدرب رائد القبة "دان أنجيليسكو" أخر الروتوشات لمواجهة شباب عين الفكرون الجمعة، وأبرز مدرب اتحاد الشاوية السابق التشكيلة الاساسية التي سيدخل بها مواجهة عين الفكرون خلال التدريبات، واختار الروماني الحارس سليماني لحراسة عرين القبيين كأول المفاجئات، بعدما كان شويح أبرز المرشين ليكن الحارس رقم واحد في الفريق، أما في الدفاع فقد اختار "أنجيليسكو" المدافع المستقدم من اتحاد الخنشلة بومعيزة، للعب الى جانب نايت، على حساب بوزامة، وعلى الأطراف سيكون أيت علي كظهير أيمن و عامر كظهير أيسر، أما في وسط الميدان فسيلعب القائد حسين مترف رفقة العربي الشرف، وشيحاتي المنتدب من اتحاد واد أميزور، أما في الهجوم فسيعتمد "أنجيليسكو" على بن عياش، وعمران كرأس حربة، وبطروني كمهاجم أيسر.

و يريد "أنجيليسكو" العودة بكامل الزاد من عين الفكرون، و تدشين عودة الرائد الى حضيرة القسم الثاني بـ 3 نقاط.