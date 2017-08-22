إدارة الوفاق تحدد سلم المنح وستسوي المستحقات قبل لقاء الحراش

ويعيش الوفاق أزمة مالية خانقة في الفترة الأخيرة، بشكل جعل الرجل الأول في الفريق حسان حمار، يتحرك لتوفير السيولة المالية اللازمة، ويطالب باستفادة النادي من المبلغ المتبقي من مكافئة بلوغه نهائي كأس الجمهورية، ليأتي الخبر السعيد بعد استفادة النادي من قيمة معتبرة من مموله جيزي، والذي ستستغله إدارة النسر الأسود من أجل تسوية المستحقات العالقة للاعبين بحر الأسبوع الجاري، بغية رفع معنوياتهم قبل بداية الموسم الكروي الجديد، واللقاء المرتقب أمام اتحاد الحراش.

وعلى صعيد آخر، فقد حددت إدارة وفاق سطيف سلم المنح الخاصة بكل المنافسات هذا الموسم، حيث سيتحصل اللاعبون على 25 مليون نظير التأهل لدور المجموعات، و50 مليون في حال بلوغهم ربع النهائي، بينما تصل منحة التتويج إلى 100 مليون سنتيم، كما سيحصل اللاعبون على 200 مليون مقابل التتويج بكأس العرب، و 120 مليون في حال التتويد بكأس الجمهورية.