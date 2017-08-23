أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

أشبال الجزائر يُخادعون المغرب في عقر داره

نشر يوم 2017/08/23 1193 0 إسماعيل عشاش أشبال الجزائر يُخادعون المغرب في عقر داره
تمكّن المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة من تحقيق أول فوز له خلال دورة إتحاد شمال إفريقيا، وذلك على حساب صاحب الأرض والجمهور، المغرب.

 

عرف أشبال "الخضر" كيف يتجاوزون الخسارة التي تعرضوا لها في افتتاح المُنافسة الرسمية أمام تونس، وكيف يقلبون الطاولة على "أسود الأطلس" الذين كانوا مُتفوقين في النتيجة، وهذا قبل أنّ يُعدل أشبال المدرب صادي بواسطة بوراس الذي لم يفرح طويلاً بهز الشباك، باعتباره تعرّض للطرد دقائق بعد ذلك، لكن هذا لم يمنع مُحاربي الصحراء من الصمود إلى غاية نهاية المباراة، والتي حُسمت لصالح الجزائر بفضل ضربات الجزاء.

هذا وسيلعب "الخضر"، مُباراتهم الأخيرة يوم غد الخميس أمام ليبيا مُستهدفين الحصول على انتصار جديد وانتظار تعثّر "نسور قرطاج" من أجل الحصول على لقب الدورة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا