أشبال الجزائر يُخادعون المغرب في عقر داره

عرف أشبال "الخضر" كيف يتجاوزون الخسارة التي تعرضوا لها في افتتاح المُنافسة الرسمية أمام تونس، وكيف يقلبون الطاولة على "أسود الأطلس" الذين كانوا مُتفوقين في النتيجة، وهذا قبل أنّ يُعدل أشبال المدرب صادي بواسطة بوراس الذي لم يفرح طويلاً بهز الشباك، باعتباره تعرّض للطرد دقائق بعد ذلك، لكن هذا لم يمنع مُحاربي الصحراء من الصمود إلى غاية نهاية المباراة، والتي حُسمت لصالح الجزائر بفضل ضربات الجزاء.

هذا وسيلعب "الخضر"، مُباراتهم الأخيرة يوم غد الخميس أمام ليبيا مُستهدفين الحصول على انتصار جديد وانتظار تعثّر "نسور قرطاج" من أجل الحصول على لقب الدورة.