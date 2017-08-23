أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"فرحات" يُقصى من "كأس الرابطة" الفرنسية

نشر يوم 2017/08/23 377 0 أمير بهلول "فرحات" يُقصى من "كأس الرابطة" الفرنسية
أقصي نادي "لوهافر" الفرنسي، من الدور الثاني من منافسة كأس الرابطة الفرنسية، على يد نادي "تور" بضربات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

 وكان الدولي الجزائري "زين الدين فرحات"، قد شارك كبديل في مباراة "أمس" مثلما جرت العادة، حيث فضّل المدرب إقحام اللاعبين الإحتياطين في مباريات الكأس من أجل منحهم دقائق لعب أكثر. "زينو" حاول مساعدة فريقه منذ دخوله في الدقيقة 68، لكن لم يتمكّن من تغيير النتيجة. في المقابل أكّد مدرب "لوهافر"، أنّ الهدف الأساسي هو الصعود إلى الليغ 1 هذا الموسم.

يذكر أنّ لاعب اتحاد العاصمة السابق، سجل ركلته الترجيحية ويقدّم بداية موسم رائعة مكّنته من كسب ثقة ألكاراز الذي استدعاه ضمن قائمة الـ23 من أجل المشاركة في تصفيات المونديال ضد زامبيا يوم 02 و 05 ستبمبر. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا