"فرحات" يُقصى من "كأس الرابطة" الفرنسية

وكان الدولي الجزائري "زين الدين فرحات"، قد شارك كبديل في مباراة "أمس" مثلما جرت العادة، حيث فضّل المدرب إقحام اللاعبين الإحتياطين في مباريات الكأس من أجل منحهم دقائق لعب أكثر. "زينو" حاول مساعدة فريقه منذ دخوله في الدقيقة 68، لكن لم يتمكّن من تغيير النتيجة. في المقابل أكّد مدرب "لوهافر"، أنّ الهدف الأساسي هو الصعود إلى الليغ 1 هذا الموسم.

يذكر أنّ لاعب اتحاد العاصمة السابق، سجل ركلته الترجيحية ويقدّم بداية موسم رائعة مكّنته من كسب ثقة ألكاراز الذي استدعاه ضمن قائمة الـ23 من أجل المشاركة في تصفيات المونديال ضد زامبيا يوم 02 و 05 ستبمبر.