أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالفيديو.. جيانين يتألق ويُهدّد مبولحي!

نشر يوم 2017/08/23 15 0 إسماعيل عشاش بالفيديو.. جيانين يتألق ويُهدّد مبولحي!
عاد الدولي الجزائري، مهدي جيانين بقوة لأجواء المُنافسة الرسمية رفقة ناديه كليرمون فوت وقاده لتحقيق التأهل في مُنافسة كأس الرابطة الفرنسية.

  برز الحارس الثاني للمنتخب الوطني سهرة أمس بشكل لافت، حيث أنه تمكّن من إيقاف الكثير من الهجمات الخطيرة لمُهاجمي "باريس أف سي"، وهذا إضافة لتمكّنه من صدّ ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تُشير لتفوق زملائه بهدف دون رد، وهو ما سمح لهم بالمُحافظة على هذه الأسبقية وإضافة هدف ثان في الثواني الأخير وضمان المرور للدور القادم.

ويأتي هذا البروز من طرف صاحب الـ26 عاما، ليمنح ضمانات للوكاس ألكاراز قبل المواجهة المزدوجة أمام زامبيا، خاصة مع الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها الرقم واحد في صفوف "الخضر"، رايس وهاب مبولحي والذي لم يلعب أي ثانية منذ بداية الموسم الجاري.

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا