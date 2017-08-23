بالفيديو.. جيانين يتألق ويُهدّد مبولحي!

برز الحارس الثاني للمنتخب الوطني سهرة أمس بشكل لافت، حيث أنه تمكّن من إيقاف الكثير من الهجمات الخطيرة لمُهاجمي "باريس أف سي"، وهذا إضافة لتمكّنه من صدّ ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تُشير لتفوق زملائه بهدف دون رد، وهو ما سمح لهم بالمُحافظة على هذه الأسبقية وإضافة هدف ثان في الثواني الأخير وضمان المرور للدور القادم.

ويأتي هذا البروز من طرف صاحب الـ26 عاما، ليمنح ضمانات للوكاس ألكاراز قبل المواجهة المزدوجة أمام زامبيا، خاصة مع الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها الرقم واحد في صفوف "الخضر"، رايس وهاب مبولحي والذي لم يلعب أي ثانية منذ بداية الموسم الجاري.